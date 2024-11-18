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Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

18 листопада 2024 р. 11:22

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11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

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10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

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08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

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Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев спрогнозував, коли в Києві та області можуть скасувати графіки відключення світла. За його словами, це можу відбутися вже завтра-післязавтра.

Про це Геннадій Рябцев сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 18 листопада.

Скасування графіків відключень світла у Києві

Рябцев зазначив, що Київ та область — це не окрема підсистема енергетики України, а частина єдиної мережі. Таким чином, у системі є дефіцит електроенергії, хоча у місті не уражені критичні об’єкти.

Наразі енергетики активно працюють над швидким відновленням. Водночас, як зазначає експерт, температура повітря найближчими днями суттєво це не затримає.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що 17 листопада окупанти атакували енергосистему країни. Внаслідок цього були аварійні відключення.

Також 18 листопада у чотирьох областях України були скасовані графіки відключень електроенергії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

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