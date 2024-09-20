Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

В Киеве в пятницу, 20 сентября, зафиксировали сильно загрязненный воздух. Столица Украины заняла первое место в мире по уровню загрязненности.

Это прокомментировала спикеры ГСЧС Украины Виктория Рубан в эфире Ранок.LIVE.

Загрязненный воздух в Киеве

Она рассказала, что сейчас находится в селе Феневичи Вышгородского района, где фиксируют возгорание торфа — остался очаг 1,9 гектара.

"Смога здесь такого страшного нет, ребята работают и сейчас в Киевской области это единственный очаг, где идет ликвидация пожара. Два дня назад здесь был очаг 6 гектаров, сейчас все это ликвидировано", — сказала спикера.

По ее словам, подобные явления погоды продолжаются несколько лет подряд в один и тот же период — когда есть резкие перепады температуры: днем очень тепло, а ночью холодно. Поэтому колебание воздушных пространств влечет за собой осадку накопленных плохих веществ на землю.

Рубан заверила, что через один-два часа на Киевщине будет улучшение. Она объяснила, что подобные ситуации в других областях связаны с теплой погодой — при таких условиях в экосистемах происходит большое количество пожаров: возгорание травы и лесной подстилки.

"На выходных ситуация очень ухудшится, потому что многие выезжают на дачи, где начинаются овощи и сжигание сухой растительности и увеличивается количество пожаров", — отметила она.

Рубан добавила, что ГСЧС не может прогнозировать, как долго будет продолжаться задымление, поскольку пожары возникают ежедневно.