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Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

20 сентября 2024 г. 11:26

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17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

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17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

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В Киеве в пятницу, 20 сентября, зафиксировали сильно загрязненный воздух. Столица Украины заняла первое место в мире по уровню загрязненности.

Это прокомментировала спикеры ГСЧС Украины Виктория Рубан в эфире Ранок.LIVE.

Загрязненный воздух в Киеве

Она рассказала, что сейчас находится в селе Феневичи Вышгородского района, где фиксируют возгорание торфа — остался очаг 1,9 гектара.

"Смога здесь такого страшного нет, ребята работают и сейчас в Киевской области это единственный очаг, где идет ликвидация пожара. Два дня назад здесь был очаг 6 гектаров, сейчас все это ликвидировано", — сказала спикера.

По ее словам, подобные явления погоды продолжаются несколько лет подряд в один и тот же период — когда есть резкие перепады температуры: днем очень тепло, а ночью холодно. Поэтому колебание воздушных пространств влечет за собой осадку накопленных плохих веществ на землю.

Рубан заверила, что через один-два часа на Киевщине будет улучшение. Она объяснила, что подобные ситуации в других областях связаны с теплой погодой — при таких условиях в экосистемах происходит большое количество пожаров: возгорание травы и лесной подстилки.

"На выходных ситуация очень ухудшится, потому что многие выезжают на дачи, где начинаются овощи и сжигание сухой растительности и увеличивается количество пожаров", — отметила она.

Рубан добавила, что ГСЧС не может прогнозировать, как долго будет продолжаться задымление, поскольку пожары возникают ежедневно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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