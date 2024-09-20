Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

У Києві у п'ятницю, 20 вересня, зафіксували сильно забруднене повітря. Столиця України посіла перше місце у світі за рівнем забрудненості.

Це прокоментувала речниці ДСНС України Вікторія Рубан в ефірі Ранок.LIVE.

Забруднене повітря у Києві

Вона розповіла, що зараз перебуває у селі Феневичі Вишгородського району, де фіксують загоряння торфу — наразі залишився осередок 1,9 гектара.

"Смогу тут такого страшного немає, хлопці працюють і наразі у Київській області це єдиний осередок, де триває ліквідація пожежі. Два дні тому тут був осередок 6 гектарів, зараз все це ліквідовано", — сказала речниця.

За її словами, подібні погодні явища тривають декілька років поспіль в один і той самий період — коли є різкі перепади температури: вдень дуже тепло, а вночі холодно. Тому коливання повітряних просторів спричиняє осідання накопичених негативних речовин на землю.

Рубан запевнила, що через одну-дві години на Київщині буде поліпшення. Вона пояснила, що схожі ситуації в інших областях пов'язані з теплою погодою — у таких умовах в екосистемах стається велика кількість пожеж: загоряння трави та лісової підстилки.

"На вихідних ситуація дуже погіршиться, тому що багато людей виїжджають на дачі, де починається городина та спалювання сухої рослинності і збільшується кількість пожеж", — зазначила вона.

Рубан додала, що ДСНС не може прогнозувати, як довго триватиме задимлення, оскільки пожежі виникають щоденно.