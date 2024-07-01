Ракетный удар по Киеву — пресс-офицер ГСЧС рассказал о последствиях падения обломков на Оболони.

В результате российского ракетного удара по Киеву в Оболонском районе столицы обломки сбитой ракеты повлекли за собой пожар. В результате вражеского удара пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

О последствиях падения обломков пораженных целей рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров в эфире Ранок.LIVE.

Последствия ракетного удара по Киеву

По словам спасателя, о количестве обломков от пораженных целей ответят правоохранительные органы.

"Судя по тому, что нам известно, обломок упал в районе между седьмым и восьмым этажом в поврежденном доме с последующим возгоранием. Обрушилась часть фасада дома, балконов, еще и повредила одну из стоявших внизу машин", — заявил он.

Также Петров добавил, что в других районах столицы вызовы ГСЧС не фиксировались.

"Мы работали только в Оболонском районе, вызовов из других районов к нам не поступало. По той информации, которую мы имеем, в других районах все было спокойно", — сказал пресс-офицер.

Ракетный удар по Киеву - что известно

Напомним, вечером 30 июля в Оболонском районе Киева прогремели взрывы из-за падения пораженных обломков уничтоженных ракет, в результате чего загорелся балкон.

В то же время, по словам главы КОВА Сергея Попко, вражеский удар отличался от предыдущих тактик России.

По словам прокуроров, никто не погиб, однако к медикам за помощью обратились пять человек с острой реакцией на стресс.