Ракетный удар по Киеву — пресс-офицер ГСЧС рассказал о последствиях падения обломков на Оболони.

В результате российского ракетного удара по Киеву в Оболонском районе столицы обломки сбитой ракеты повлекли за собой пожар. В результате вражеского удара пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
О последствиях падения обломков пораженных целей рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров в эфире Ранок.LIVE.
Последствия ракетного удара по Киеву
По словам спасателя, о количестве обломков от пораженных целей ответят правоохранительные органы.
"Судя по тому, что нам известно, обломок упал в районе между седьмым и восьмым этажом в поврежденном доме с последующим возгоранием. Обрушилась часть фасада дома, балконов, еще и повредила одну из стоявших внизу машин", — заявил он.
Также Петров добавил, что в других районах столицы вызовы ГСЧС не фиксировались.
"Мы работали только в Оболонском районе, вызовов из других районов к нам не поступало. По той информации, которую мы имеем, в других районах все было спокойно", — сказал пресс-офицер.
Ракетный удар по Киеву - что известно
Напомним, вечером 30 июля в Оболонском районе Киева прогремели взрывы из-за падения пораженных обломков уничтоженных ракет, в результате чего загорелся балкон.
В то же время, по словам главы КОВА Сергея Попко, вражеский удар отличался от предыдущих тактик России.
По словам прокуроров, никто не погиб, однако к медикам за помощью обратились пять человек с острой реакцией на стресс.