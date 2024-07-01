Ракетний удар по Києву — пресофіцер ДСНС розповів про наслідки падіння уламківна Оболоні

Внаслідок російського ракетного удару по Києву в Оболонському районі столиці уламки збитої ракети спричинили пожежу. Внаслідок ворожого удару постраждало шестеро осіб, зокрема, дитина.

Про наслідки падіння уламків уражених цілей розповів пресофіцер ДСНС України в місті Києві Павло Петров в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки ракетного удару по Києву

За словами рятувальника, про кількість уламків від уражених цілей нададуть відповідь правоохоронні органи.

"Судячи з того, що нам відомо, уламок впав в районі між сьомим та восьмим поверхом у пошкодженому будинку з подальшим займанням. Обвалилася частина фасаду будинку, балконів, ще й пошкодило одну з машин, яка стояла внизу", — заявив він.

Також Петров додав, що в інших районах столиці викликів ДСНС не фіксувалося.

"Ми працювали тільки в Оболонському районі, викликів з інших районів до нас не надходило. За тією інформацією, яку ми маємо, в інших районах все було спокійно", — сказав пресофіцер.

Ракетний удар по Києву — що відомо

Нагадаємо, увечері 30 липня в Оболонському районі Києва пролунали вибухи через падіння уражених уламків знищених ракет, внаслідок чого загорівся балкон.

Водночас за словами глави КОВА Сергія Попко, ворожий удар відрізнявся від попередніх тактик Росії.

За словами прокурорів, ніхто не загинув, проте до медиків по допомогу звернулися п'ятеро людей з гострою реакцією на стрес.