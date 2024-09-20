Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

В Киеве 12 сентября автомобиль провалился под асфальт из-за прорыва трубы. Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что такие ситуации могут случаться.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE в пятницу, 20 сентября.

В Киеве авто провалилось под асфальт

По словам Бондаренко, главной причиной инцидента стал прорыв уже ликвидированной трубы. Однако он подчеркнул, что подобные случаи могут повторяться, особенно на фоне приближающегося отопительного сезона.

"Во время испытания обнаруживаются такие места, которые могут вызвать повреждения, в том числе асфальтного покрытия и так далее", — заявил секретарь Киевского городского совета.

Относительно возмещения ущерба секретарь горсовета сообщил, что компенсация может быть осуществлена страховой компанией, но при условии, что владелец пострадавшего авто обратится с соответствующим заявлением. Однако по словам Бондаренко, пострадавшая владелица машины пока не обращалась в городской совет по этому вопросу.

Напомним, в Киеве из-за аварии на водопроводе провалился автомобиль под асфальт. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на пересечении улиц Голосеевской и Горяной.

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