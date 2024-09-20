Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

У Києві 12 вересня автомобіль провалився під асфальт через прорив труби. Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що такі ситуації ще можуть траплятися.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

У Києві авто провалилося під асфальт

За словами Бондаренка, головною причиною інциденту став прорив труби, який уже ліквідовано. Проте він підкреслив, що такі випадки можуть повторюватися, особливо на тлі наближення опалювального сезону.

"Під час випробування виявляються такі місця, які можуть викликати пошкодження, в тому числі асфальтного покриття і так далі", — заявив секретар Київської міської ради.

Щодо відшкодування збитків, секретар міськради повідомив, що компенсація може бути здійснена страховою компанією, але за умови, що власник постраждалого авто звернеться з відповідною заявою. Проте, за словами Бондаренка, постраждала власниця машини поки не зверталася до міської ради з цього питання.

Нагадаємо, у Києві через аварію на водогоні провалилася автівка під асфальт. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на розі вулиць Голосіївської та Горяної.

Раніше ми писали, підозрюваному у вбивстві пенсіонера на автозаправній станції у Святошинському районі Києва обрали запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою.