Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

В Киеве срочно необходимо полностью заменить около 800 километров теплосетей. Однако проблема том, что деньги из бюджета столицы выделяют неравномерно.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Вечір.LIVE.

На что идут средства из бюджета Киева

"Нужно немедленно заменить, не ремонтировать, заменить, около 800 км [теплосетей. — Ред.] Средств, естественно, на это не выделяется, средства из местного бюджета, как по мне, выделяются крайне неравномерно", — отметил Попенко.

По его словам, власть финансирует не первоочередные потребности.

"Например, 200 млн грн тратятся на установку солнечных батарей для ОСМД, когда в первую очередь нужно вкладывать в теплосети", — объяснил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, что недавно в Соломенском районе Киева случился прорыв теплосети. Местные жители возмутились этой ситуацией, ведь подобные случаи случаются в столице не впервые.

Авария привела к значительным разрушениям здания на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры. В соцсетях показали последствия прорыва.