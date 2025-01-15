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Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

15 января 2025 г. 23:40

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23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

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13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

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13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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В Киеве срочно необходимо полностью заменить около 800 километров теплосетей. Однако проблема том, что деньги из бюджета столицы выделяют неравномерно.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Вечір.LIVE. 

На что идут средства из бюджета Киева

"Нужно немедленно заменить, не ремонтировать, заменить, около 800 км [теплосетей. — Ред.] Средств, естественно, на это не выделяется, средства из местного бюджета, как по мне, выделяются крайне неравномерно", — отметил Попенко.

По его словам, власть финансирует не первоочередные потребности.

"Например, 200 млн грн тратятся на установку солнечных батарей для ОСМД, когда в первую очередь нужно вкладывать в теплосети", — объяснил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, что недавно в Соломенском районе Киева случился прорыв теплосети. Местные жители возмутились этой ситуацией, ведь подобные случаи случаются в столице не впервые.

Авария привела к значительным разрушениям здания на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры. В соцсетях показали последствия прорыва.

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23:22 СМИ сообщили, чего Путин хочет достичь на переговорах с Трампом

23:04 Из СИЗО на войну — командир РДК о методах мобилизации в РФ

23:03 Командира судили за халатное отношение к службе — что натворил

23:02 В Воронежской области РФ дроны атаковали нефтебазу

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

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13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

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13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

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