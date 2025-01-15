Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

У Києві терміново необхідно повністю замінити близько 800 кілометрів тепломереж. Однак проблема тому, що гроші з бюджету столиці виділяють нерівномірно.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Вечір.LIVE.

На що йдуть кошти з бюджету Києва

"Потрібні негайно замінити, не ремонтувати, замінити, близько 800 км [тепломереж. — Ред.] Коштів, звісно, на це не виділяється, кошти з місцевого бюджету, як на мене, виділяються вкрай нерівномірно", — зазначив Попенко.

За його словами, влада фінансує не першочергові потреби.

"Наприклад, 200 млн грн витрачаються на встановлення сонячних батарей для ОСББ, коли першочергово потрібно вкладати в тепломережі", — пояснив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, що нещодавно в Солом'янському районі Києва трапився прорив тепломережі. Місцеві жителі обурилися цією ситуацією, адже подібні випадки трапляються в столиці не вперше.

Аварія призвела до значних руйнувань будівлі на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри. У соцмережах показали наслідки прориву.