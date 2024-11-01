Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко назвал, на скольких теплосетях Киева нужно провести капитальный ремонт. По его словам, это 600 из 2 600 км.

Об этом Олег Попенко сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Ремонт на теплосетях Киева

Попенко отметил, что на это нужно 600 миллионов долларов только на первом этапе.

Эксперт также отметил, что в Киеве в 2024 году был выполнен капитальный ремонт только шести или семи домов, тогда как на самом деле необходимо отремонтировать 120 тысяч. По словам Попенко, эти здания уже исчерпали свой срок эксплуатации.

"Необходимо сделать полную термомодернизацию домов, уменьшить потребление тепла на 30-40%. Это реальная работа и забота о рядовых киевлян", — добавил он.

Напомним, депутаты поддержали дофинансирование киевского застройщика "Киевгорстрой" из городского бюджета на сумму 2,56 млрд гривен.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 30 октября в столице началось подключение жилых домов к теплу.