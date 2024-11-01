Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте arrow
Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

1 ноября 2024 г. 8:56

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Text

08:07 Попенко назвал реальные долги Украины перед Нафтогазом

Text

08:00 Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Text

07:55 Экономист назвал показатель дефицита в бюджете Украины

31 октября 2024
Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Text

08:07 Попенко назвал реальные долги Украины перед Нафтогазом

Text

08:00 Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Text

07:55 Экономист назвал показатель дефицита в бюджете Украины

31 октября 2024
Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко назвал, на скольких теплосетях Киева нужно провести капитальный ремонт. По его словам, это 600 из 2 600 км.

Об этом Олег Попенко сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Ремонт на теплосетях Киева

Попенко отметил, что на это нужно 600 миллионов долларов только на первом этапе.

Эксперт также отметил, что в Киеве в 2024 году был выполнен капитальный ремонт только шести или семи домов, тогда как на самом деле необходимо отремонтировать 120 тысяч. По словам Попенко, эти здания уже исчерпали свой срок эксплуатации.

"Необходимо сделать полную термомодернизацию домов, уменьшить потребление тепла на 30-40%. Это реальная работа и забота о рядовых киевлян", — добавил он.

Напомним, депутаты поддержали дофинансирование киевского застройщика "Киевгорстрой" из городского бюджета на сумму 2,56 млрд гривен.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 30 октября в столице началось подключение жилых домов к теплу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:40 Какие пенсии назначили себе руководители ПФУ — известные суммы

09:38 ГУР показало видео охоты на оккупантов — от дронов не уйти

09:37 За работу без опыта платят 30 тыс. грн — ТОП-5 вакансий

09:36 Сырский показал впечатляющие кадры уничтожения оккупантов — видео

09:31 Юристы объяснили, кто потеряет отсрочку от службы в ноябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:16 Россияне атаковали пожарную часть в Одессе — есть раненые

09:15 Трамп резко высказался о тех, кто считает его "другом России"

09:07 Израиль атаковал пригород Бейрута — детали

09:04 В Украине чтят память "Да Винчи", которому было бы 29 лет

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

09:40 Какие пенсии назначили себе руководители ПФУ — известные суммы

09:38 ГУР показало видео охоты на оккупантов — от дронов не уйти

09:37 За работу без опыта платят 30 тыс. грн — ТОП-5 вакансий

09:36 Сырский показал впечатляющие кадры уничтожения оккупантов — видео

09:31 Юристы объяснили, кто потеряет отсрочку от службы в ноябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:16 Россияне атаковали пожарную часть в Одессе — есть раненые

09:15 Трамп резко высказался о тех, кто считает его "другом России"

09:07 Израиль атаковал пригород Бейрута — детали

09:04 В Украине чтят память "Да Винчи", которому было бы 29 лет

08:51 Ночная атака дронов и ракет — сколько целей сбили силы ПВО

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Text

08:07 Попенко назвал реальные долги Украины перед Нафтогазом

Text

08:00 Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Text

07:55 Экономист назвал показатель дефицита в бюджете Украины

31 октября 2024
Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор