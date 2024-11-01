Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко назвав, на скількох тепломережах Києва потрібно провести капітальний ремонт. За його словами, це 600 із 2 600 км.

Про це Олег Попенко повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Ремонт на тепломережах Києва

Попенко зазначив, що на це потрібно 600 мільйонів доларів лише на першому етапі.

Експерт також зазначив, що в Києві у 2024 році було виконано капітальний ремонт лише шести чи семи будинків, тоді як насправді необхідно відремонтувати 120 тисяч. За словами Попенка, ці будівлі вже вичерпали свій термін експлуатації.

"Необхідно зробити повну термомодернізацію будинків, зменшити споживання тепла на 30-40%. Оце реальна робота і турбота про пересічних киян", — додав він.

Нагадаємо, депутати підтримали дофінансування київського забудовника "Київміськбуд" з міського бюджету на суму 2,56 млрд гривень.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 30 жовтня в столиці розпочалося підключення житлових будинків до тепла.