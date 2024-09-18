Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

В Киеве на Окружной дороге 18 сентября застрелили мужчину. Полиция задержала подозреваемого, правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Об этом сообщил представитель полиции города Киева Дмитрий Грищенко в эфире День.LIVE в среду, 18 сентября.

В Киеве среди бела дня застрелили мужчину

Сегодня утром возле АЗС на Окружной дороге столицы был застрелен мужчина. Как сообщали правоохранители, нападающий выстрелил в упор возле машины потерпевшего, водитель сразу погиб.

После преступления убийца забрал ключи от машины у потерпевшего, сел за руль его машины и уехал.

"Установлено, что преступление совершил местный житель 1983 года рождения. Сейчас он был задержан по статье 208 УКУ. С ним работают следователи, которые проверяют его мотив его. Работа над этим продолжается", — отметил представитель полиции.

Он добавил, что не помнит, когда в последний раз было подобное убийство.

"Такого вопиющего убийства я не помню, когда оно было: действительно, среди бела дня человек выстрелил в другого. Причины мы сейчас выясняем", — подчеркнул Грищенко.

По его словам, ситуация в Киеве сейчас контролируемая: правоохранители ежедневно патрулируют улицы столицы.

"В случае, когда происходит какое-то правонарушение, реагируем моментально", — подчеркнул правоохранитель.