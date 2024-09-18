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Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

18 вересня 2024 р. 21:17

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У Києві на Кільцевій дорозі 18 вересня застрелили чоловіка. Поліція затримала підозрюваного, наразі правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

Про це повідомив речник поліції міста Києва Дмитро Грищенко в ефірі День.LIVE у середу, 18 вересня.

У Києві серед білого дня застрелили чоловіка

Сьогодні вранці біля АЗС на Кільцевій дорозі столиці було застрелено чоловіка. Як повідомляли правоохоронці, нападник вистрілив впритул біля машини потерпілого, водій одразу загинув.

Після злочину вбивця забрав ключі від машини у потерпілого, сів за кермо його машини та поїхав.

"Встановлено, що злочин скоїв місцевий мешканець 1983 року народження. Наразі його було затримано за статтею 208 ККУ. З ним працюють слідчі, які перевіряють його мотив його. Робота над цим триває", — зазначив речник поліції.

Він додав, що не пам'ятає, коли востаннє було подібне вбивство.

"Такого кричущого вбивства я не пам'ятаю, коли воно було: дійсно, серед білого дня людина вистрілила в іншу. Причини ми зараз з'ясовуємо", — наголосив Грищенко.

За його словами, ситуація в Києві наразі контрольована: правоохоронці щодня патрулюють вулиці столиці.

"У випадку коли стається якесь правопорушення, реагуємо моментально", — підкреслив правоохоронець.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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