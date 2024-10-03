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Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

3 октября 2024 г. 15:17

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15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

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В этом году Киев лучше подготовился к прохождению зимнего периода. Это произошло благодаря внедрению новых решений.

Об этом депутат Киевского городского совета Тарас Козак рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 3 октября.

Подготовка Киева к зиме

Козак говорит, что для котельных и объектов жизнеобеспечения установлены большие дизельные генераторы, которые обеспечат их работу даже в случае исчезновения электроэнергии. 

По его словам, также особое внимание уделили обеспечению работы канализационных и водоснабжающих систем, поскольку их выход из строя во время низких температур может сделать город непригодным для жизни.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, если российские захватчики попадут в подстанции любой из подконтрольных Украине атомных электростанций зимой она будет отключена, население будет иметь не более четырех часов света в сутки.

Также ситуация с теплом этой зимой будет отличаться от ситуации со светом. Поскольку генерация тепла в Украине децентрализована, это будет вопрос к решениям каждой отдельной городской власти.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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