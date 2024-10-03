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Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

03 жовтня 2024 р. 15:17

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Цього року Київ краще підготувався до проходження зимового періоду. Це сталося завдяки впровадженню нових рішень.

Про це депутат Київської міської ради Тарас Козак розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 3 жовтня.

Підготовка Києва до зими

Козак каже, що для котелень та об’єктів життєзабезпечення встановлені великі дизельні генератори, які забезпечать їхню роботу навіть у разі зникнення електроенергії. 

За його словами, також особливу увагу приділили забезпеченню роботи каналізаційних та водопостачальних систем, оскільки їхній вихід з ладу під час низьких температур може зробити місто непридатним для життя.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, якщо російські загарбники влучать у підстанції будь-якої з підконтрольних Україні атомних електростанцій взимку її буде відключено, населення матиме не більше чотирьох годин світла на добу. 

Також ситуація з теплом цієї зими буде відрізнятись від ситуації зі світлом. Оскільки генерація тепла в Україні децентралізована, то це буде питання до рішень кожної окремої міської влади. 

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