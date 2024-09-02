Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Российские оккупанты в понедельник, 2 сентября, атаковали Киев. Повреждения зафиксированы в трех районах города: Голосеевском, Шевченковском и Святошинском.
Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Киева Павел Петров в эфире День.LIVE.
Российский обстрел Киева
По словам Петрова, последствия ракетной атаки на Киев ликвидировали около 150 спасателей.
Он рассказал, что работы в трех районах столицы завершены около 12:20.
Повреждения в трех районах Киева:
- В Голосеевском районе было попадание в один из корпусов учебного заведения. Возник небольшой пожар, который ликвидировали работники ГСЧС;
- в Шевченковском районе — потушили возгорание в складском помещении.
- спасатели также работали в Святошинском районе столицы.
"По состоянию на данный момент ситуация стабилизирована. К сожалению, три человека пострадали. Двое из них — госпитализированы", — добавил Петров.