Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Российские оккупанты в понедельник, 2 сентября, атаковали Киев. Повреждения зафиксированы в трех районах города: Голосеевском, Шевченковском и Святошинском.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Киева Павел Петров в эфире День.LIVE.

Российский обстрел Киева

По словам Петрова, последствия ракетной атаки на Киев ликвидировали около 150 спасателей.

Он рассказал, что работы в трех районах столицы завершены около 12:20.

Повреждения в трех районах Киева:

В Голосеевском районе было попадание в один из корпусов учебного заведения. Возник небольшой пожар, который ликвидировали работники ГСЧС;

в Шевченковском районе — потушили возгорание в складском помещении.

спасатели также работали в Святошинском районе столицы.

"По состоянию на данный момент ситуация стабилизирована. К сожалению, три человека пострадали. Двое из них — госпитализированы", — добавил Петров.