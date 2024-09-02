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Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

2 сентября 2024 г. 16:12

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15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

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13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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Российские оккупанты в понедельник, 2 сентября, атаковали Киев. Повреждения зафиксированы в трех районах города: Голосеевском, Шевченковском и Святошинском.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Киева Павел Петров в эфире День.LIVE.

Российский обстрел Киева

По словам Петрова, последствия ракетной атаки на Киев ликвидировали около 150 спасателей.

Он рассказал, что работы в трех районах столицы завершены около 12:20.

Повреждения в трех районах Киева:

  • В Голосеевском районе было попадание в один из корпусов учебного заведения. Возник небольшой пожар, который ликвидировали работники ГСЧС;
  • в Шевченковском районе — потушили возгорание в складском помещении.
  • спасатели также работали в Святошинском районе столицы.

"По состоянию на данный момент ситуация стабилизирована. К сожалению, три человека пострадали. Двое из них — госпитализированы", — добавил Петров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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