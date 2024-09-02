Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Російські окупанти у понеділок, 2 вересня, атакували Київ. Пошкодження зафіксовано у трьох районах міста: Голосіївському, Шевченківському та Святошинському.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Києва Павло Петров в ефірі День.LIVE.

Російський обстріл Києва

За словами Петрова, наслідки ракетної атаки на Київ ліквідовували майже 150 рятувальників.

Він розповів, що роботи в трьох районах столиці завершені близько 12:20.

Пошкодження у трьох районах Києва:

У Голосіївському районі було влучання в один із корпусів навчального закладу. Виникла невелика пожежа, яку ліквідували працівники ДСНС;

у Шевченківському районі — загасили займання в складському приміщенні.

рятувальники також працювали у Святошинському районі столиці.

"Станом на зараз ситуація стабілізована. На жаль, троє людей постраждали. Двоє з них — госпіталізовані", — додав Петров.