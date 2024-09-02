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Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

02 вересня 2024 р. 16:12

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16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

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08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

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Російські окупанти у понеділок, 2 вересня, атакували Київ. Пошкодження зафіксовано у трьох районах міста: Голосіївському, Шевченківському та Святошинському.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Києва Павло Петров в ефірі День.LIVE

Російський обстріл Києва

За словами Петрова, наслідки ракетної атаки на Київ ліквідовували майже 150 рятувальників.

Він розповів, що роботи в трьох районах столиці завершені близько 12:20.

Пошкодження у трьох районах Києва:

  • У Голосіївському районі було влучання в один із корпусів навчального закладу. Виникла невелика пожежа, яку ліквідували працівники ДСНС;
  • у Шевченківському районі — загасили займання в складському приміщенні.
  • рятувальники також працювали у Святошинському районі столиці.

"Станом на зараз ситуація стабілізована. На жаль, троє людей постраждали. Двоє з них — госпіталізовані", — додав Петров.

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15:31 Відстрочка для усиновлювачів — з якими документами йти до ТЦК

15:27 Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди

Оновлено

15:27 У Харкові пролунав потужний вибух

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:21 Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю — є поранені та руйнування

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13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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