Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Російські окупанти у понеділок, 2 вересня, атакували Київ. Пошкодження зафіксовано у трьох районах міста: Голосіївському, Шевченківському та Святошинському.
Про це повідомив пресофіцер ДСНС Києва Павло Петров в ефірі День.LIVE.
Російський обстріл Києва
За словами Петрова, наслідки ракетної атаки на Київ ліквідовували майже 150 рятувальників.
Він розповів, що роботи в трьох районах столиці завершені близько 12:20.
Пошкодження у трьох районах Києва:
- У Голосіївському районі було влучання в один із корпусів навчального закладу. Виникла невелика пожежа, яку ліквідували працівники ДСНС;
- у Шевченківському районі — загасили займання в складському приміщенні.
- рятувальники також працювали у Святошинському районі столиці.
"Станом на зараз ситуація стабілізована. На жаль, троє людей постраждали. Двоє з них — госпіталізовані", — додав Петров.