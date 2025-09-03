Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

Враг все чаще наносит удары по Киеву днем, ставя под угрозу безопасность жителей и стабильность городской экономики. Ключевым вопросом остается, готов ли Киев выдержать эти вызовы и как город адаптируется к новой военной реальности.
Об этом и не только в эфире "Київський час" на YouTube-канале Новини.LIVE.
О чем эфир "Київський час"
Главными темами сегодняшней программы станут:
- Новая реальность войны — дневные обстрелы и насколько готов город к таким вызовам;
- Восстановление домов в Киеве после массированных атак врага;
- Стоит ли столицу готовить к очередному блэкату;
- Коррупционные схемы Киевтеплоэнерго и Бортнической станции аэрации.
Гости эфира
Сегодня говорить на актуальные темы в студии будут:
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
- председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;
- эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба.
