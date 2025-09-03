Видео
Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

3 сентября 2025 г. 19:08

Враг все чаще наносит удары по Киеву днем, ставя под угрозу безопасность жителей и стабильность городской экономики. Ключевым вопросом остается, готов ли Киев выдержать эти вызовы и как город адаптируется к новой военной реальности.

Об этом и не только в эфире "Київський час" на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир "Київський час"

Главными темами сегодняшней программы станут:

  • Новая реальность войны — дневные обстрелы и насколько готов город к таким вызовам;
  • Восстановление домов в Киеве после массированных атак врага;
  • Стоит ли столицу готовить к очередному блэкату;
  • Коррупционные схемы Киевтеплоэнерго и Бортнической станции аэрации.

Гости эфира

Сегодня говорить на актуальные темы в студии будут:

  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба.

Напомним, журналисты Новини.LIVE показали, как выглядит разрушенная РФ многоэтажка в Дарницком районе.

А также стало известно, что в Киеве изменят механизм помощи пострадавшим от ударов РФ.

