Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Ворог дедалі частіше завдає ударів по Києву вдень, ставлячи під загрозу безпеку мешканців і стабільність міської економіки. Ключовим питанням залишається, чи готовий Київ витримати ці виклики та як місто адаптується до нової воєнної реальності.
Про це і не тільки в ефірі "Київського часу" на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Про що ефір "Київського часу"
Головними темами сьогоднішньої програми стануть:
- Нова реальність війни — денні обстріли та наскільки готове місто до таких викликів;
- Відновлення будинків у Києві після масованих атак ворога;
- Чи варто столиці готувати до чергового блекату;
- Корупційні схеми Київтеплоенерго та Бортницької станції аерації.
Гості ефіру
Сьогодні говорити на актуальні теми у студії будуть:
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;
- експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м. Києва (2004-2008) Віктор Глеба.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE показали, який вигляд має зруйнована РФ багатоповерхівка у Дарницькому районі.
А також стало відомо, що у Києві змінять механізм допомоги постраждалим від ударів РФ.