Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

03 вересня 2025 р. 19:08

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2025
Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2025
Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

19:08 Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

18:14 Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

13:12 Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

08:00 Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2025
21:54 Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Ворог дедалі частіше завдає ударів по Києву вдень, ставлячи під загрозу безпеку мешканців і стабільність міської економіки. Ключовим питанням залишається, чи готовий Київ витримати ці виклики та як місто адаптується до нової воєнної реальності.

Про це і не тільки в ефірі "Київського часу" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір "Київського часу"

Головними темами сьогоднішньої програми стануть:

  • Нова реальність війни — денні обстріли та наскільки готове місто до таких викликів;
  • Відновлення будинків у Києві після масованих атак ворога;
  • Чи варто столиці готувати до чергового блекату;
  • Корупційні схеми Київтеплоенерго та Бортницької станції аерації.

Гості ефіру

Сьогодні говорити на актуальні теми у студії будуть:

  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;
  • експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м. Києва (2004-2008) Віктор Глеба.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE показали, який вигляд має зруйнована РФ багатоповерхівка у Дарницькому районі.

А також стало відомо, що у Києві змінять механізм допомоги постраждалим від ударів РФ.

19:08 Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

18:14 Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

13:12 Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

08:00 Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня
21:54 Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

