Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Ворог дедалі частіше завдає ударів по Києву вдень, ставлячи під загрозу безпеку мешканців і стабільність міської економіки. Ключовим питанням залишається, чи готовий Київ витримати ці виклики та як місто адаптується до нової воєнної реальності.

Про що ефір "Київського часу"

Головними темами сьогоднішньої програми стануть:

Нова реальність війни — денні обстріли та наскільки готове місто до таких викликів;

Відновлення будинків у Києві після масованих атак ворога;

Чи варто столиці готувати до чергового блекату;

Корупційні схеми Київтеплоенерго та Бортницької станції аерації.

Гості ефіру

Сьогодні говорити на актуальні теми у студії будуть:

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м. Києва (2004-2008) Віктор Глеба.

