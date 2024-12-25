Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Бывшего руководителя киевского метро Виктора Брагинского 24 декабря объявили в розыск. Народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк возмутилась, что человеку сначала дают убежать, а только потом начинают его искать.

Об этом Ольга Василевская-Смаглюк сказала в эфире Ранок.LIVE.

Дело Виктория Брагинского

Василевская-Смаглюк возмутилась, правоохранители дают обвиняемым возможность убежать, а только потом их ищут. По ее словам, это касается не только Брагинского, но и других должностных лиц, которые сейчас "бог знает где".

По мнению нардепа, правоохранители недостаточно работают в этом направлении. Мол, только 10% открытых уголовных производств доходят до суда, а потом годами продолжаются экспертизы.

Что предшествовало

Напомним, еще в марте журналисты Bihus.Info опубликовали скандальное расследование о Брагинском. Его родственники скупают элитное имущество и землю "по космическим ценам".

Однако 24 декабря Брагинского объявили в розыск. Он подозревается в служебной халатности, приведшей к значительным убыткам городскому бюджету.