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Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

25 грудня 2024 р. 13:39

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

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10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

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10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

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Колишнього керівника київського метро Віктора Брагінського 24 грудня оголосили в розшук. Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк обурилася, що людині спочатку дають втекти, а лише потім починають її шукати.

Про це Ольга Василевська-Смаглюк сказала в ефірі Ранок.LIVE

Справа Вікторія Брагінського

Василевська-Смаглюк обурилася, правоохоронці дають обвинуваченим можливість втекти, а лише потім їх шукають. За її словами, це стосується не лише Брагінського, а й інших посадовців, які зараз "бозна-де".

 На думку нардепки, правоохоронці недостатньо працюють у цьому напрямку. Мовляв, лише 10% відкритих кримінальних проваджень доходять до суду, а потім — роками тривають експертизи.

Що передувало

Нагадаємо, ще в березні журналісти Bihus.Info опублікували скандальне розслідування про Брагінського. Його родичі скуповують елітне майно та землі "за космічними цінами". 

Однак 24 грудня Брагінського оголосили у розшук. Він підозрюється у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків міському бюджету. 

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13:57 Зачаїв злість — одесит жорстоко розправився з кривдником

13:55 У Харкові судитимуть фаната "руського миру" — чим він займався

13:49 Зарплати в Нацполіції — скільки платять та чи є вільні вакансії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 Єрмак зустрівся з новим послом Китаю — про що говорили

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