Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Колишнього керівника київського метро Віктора Брагінського 24 грудня оголосили в розшук. Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк обурилася, що людині спочатку дають втекти, а лише потім починають її шукати.

Про це Ольга Василевська-Смаглюк сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Справа Вікторія Брагінського

Василевська-Смаглюк обурилася, правоохоронці дають обвинуваченим можливість втекти, а лише потім їх шукають. За її словами, це стосується не лише Брагінського, а й інших посадовців, які зараз "бозна-де".

На думку нардепки, правоохоронці недостатньо працюють у цьому напрямку. Мовляв, лише 10% відкритих кримінальних проваджень доходять до суду, а потім — роками тривають експертизи.

Що передувало

Нагадаємо, ще в березні журналісти Bihus.Info опублікували скандальне розслідування про Брагінського. Його родичі скуповують елітне майно та землі "за космічними цінами".

Однак 24 грудня Брагінського оголосили у розшук. Він підозрюється у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків міському бюджету.