Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

В Киеве 190 тысяч водонагревателей потребляют 300 МВт — это сравнимо с третью генерации атомного энергоблока. Поэтому следует перейти с бойлеров на использование централизованной теплой воды.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат Олег Семинский в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 июля.

Бойлеры в Киеве — сколько тратится энергии

Как отметил нардеп Семинский, украинцам лучше пользоваться централизованной теплой водой, если система работает исправно. Ведь ее производство и поставки намного дешевле, если учесть дефицит электроэнергии.

"В Киеве есть 190 тысяч бойлеров, которые потребляют 300 МВт - это треть работы атомного блока", — отметил нардеп.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, реально ли обеспечить равномерные отключения по всей Украине.

Ранее мы писали, что в результате вражеских атак больше всего пострадали тепловые и гидроэлектростанции, а также отдельные теплоэлектроцентрали, в частности в Харькове.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз о состоянии энергосистемы Украины зимой.