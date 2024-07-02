Нардеп закликав киян відмовитися від бойлерів — яка причина

У Києві 190 тисяч водонагрівачів споживають 300 МВт — це можна порівняти з третиною генерації атомного енергоблока. Тому варто перейти з бойлерів на користування централізованою теплою водою.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат Олег Семінський в ефірі Ранок. LIVE у вівторок, 2 липня.

Бойлери в Києві — скільки витрачається енергії

Як зазначив нардеп Семінський, українцям краще користуватися централізованою теплою водою, якщо система працює справно. Адже її виробництво й постачання набагато дешевше, якщо врахувати дефіцит електроенергії.

"У Києві є 190 тисяч бойлерів, які споживають 300 МВт — це третина роботи атомного блоку", — зазначив нардеп.

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