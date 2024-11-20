Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Цымбалюк объяснил, что закрытие посольств США в Киеве из-за возможной ракетной атаки — это протокольное решение каждого государства. Он отметил, что подобные случаи уже были.

Об этом Цымбалюк сообщил в эфире Вечір.LIVE в среду, 20 ноября.

Закрытие посольства США в Киеве

Нардеп отметил, что подобные случаи уже случались, хоть и не в таком масштабе.

"У них есть свои протоколы. Это уже было неоднократно, но не так системно и не в таком количестве", — отметил Цымбалюк.

Он также напомнил, что подобные меры являются стандартной процедурой обеспечения безопасности граждан иностранных государств.

"Каждое посольство на нашей территории — это их частица, их государства. И они заботятся о безопасности своих граждан", — объяснил Цымбалюк.

Вместе с тем Цымбалюк отметил, что подобные меры тревожат граждан Украины. Он убежден, что очень важно напоминать украинцам об информационной войне, которую против нашего государства проводят российские захватчики.

Напомним, ранее мы писали, что в МИД Польши сообщили, будут ли закрывать посольство в Киеве.

Также мы рассказывали, что посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине.