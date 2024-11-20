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Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

20 листопада 2024 р. 22:02

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18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

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17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

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Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

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Народний депутат від партії "Батьківщина" Михайло Цимбалюк пояснив, що закриття посольства США у Києві через можливу ракетну атаку — це протокольне рішення кожної держави. Він зазначив, що подібні випадки вже траплялися.

Про це Цимбалюк повідомив в ефірі Вечір.LIVE у середу, 20 листопада.

Закриття посольства США у Києві

Нардеп зазначив, що схожі випадки вже траплялися, хоч і не в такому масштабі.

"У них є свої протоколи. Це вже було неодноразово, але не так системно і не в такій кількості", — зазначив Цимбалюк.

Він також нагадав, що подібні заходи є стандартною процедурою для забезпечення безпеки громадян іноземних держав.

"Кожна амбасада на нашій території — це їхня частинка, їхньої держави. І вони дбають про безпеку своїх громадян", — пояснив Цимбалюк.

Разом з тим Цимбалюк зазначив, що подібні заходи тривожать громадян України. Він переконаний, що вкрай важливо нагадувати українцям про інформаційну війну, яку проти нашої держави проводять російські загарбники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у МЗС Польщі повідомили, чи зачинятимуть посольство у Києві.

Також ми розповідали, що  посольство Казахстану звернулося до своїх громадян в Україні.

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21:13 У Полтаві учасник АТО перейшов до "ДНР" — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:58 Кошти боржників автоматично арештують — деталі законопроєкту

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