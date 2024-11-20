Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Народний депутат від партії "Батьківщина" Михайло Цимбалюк пояснив, що закриття посольства США у Києві через можливу ракетну атаку — це протокольне рішення кожної держави. Він зазначив, що подібні випадки вже траплялися.

Про це Цимбалюк повідомив в ефірі Вечір.LIVE у середу, 20 листопада.

Закриття посольства США у Києві

Нардеп зазначив, що схожі випадки вже траплялися, хоч і не в такому масштабі.

"У них є свої протоколи. Це вже було неодноразово, але не так системно і не в такій кількості", — зазначив Цимбалюк.

Він також нагадав, що подібні заходи є стандартною процедурою для забезпечення безпеки громадян іноземних держав.

"Кожна амбасада на нашій території — це їхня частинка, їхньої держави. І вони дбають про безпеку своїх громадян", — пояснив Цимбалюк.

Разом з тим Цимбалюк зазначив, що подібні заходи тривожать громадян України. Він переконаний, що вкрай важливо нагадувати українцям про інформаційну війну, яку проти нашої держави проводять російські загарбники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у МЗС Польщі повідомили, чи зачинятимуть посольство у Києві.

Також ми розповідали, що посольство Казахстану звернулося до своїх громадян в Україні.