Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

В Киеве могут закрыть на ремонт станцию метро "Почтовая площадь". Ситуация уже начинает набирать медийную огласку.

Об этом заявил народный депутат Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE.

Станцию метро "Почтовая площадь" закроют

По словам нардепа, ситуация в туннелях рядом со станцией может быть гораздо более серьезной, чем считала Госаудитслужба.

"Там под риском и сама Почтовая площадь, и платформа, и туннели. Однако плюсом этой истории является то, что когда власти Киева перекладывали ответственность за это на других, активисты этот вопрос подняли, и инженеры вышли на оценку повреждений", — сказал он.

Чиновник добавил, что по полученной информации, участок не исследовался с 2016 года.

"Уже известно, что малое, но подтекание зарегистрировали в августе прошлого года. И в метрополитене скажут, что они по крайней мере пытались предотвратить беду. Могут ли ее закрыть — могут, но то, что эта история уже получила огласку, может стать предохранителем того, чтобы устранить аварию без закрытия станции", — заметил Безгин.

Ситуация с киевским метро — последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве власти намерены закрыть еще две станции метрополитена, "Почайную" и "Тараса Шевченко", поскольку они нуждаются в ремонте.

Впоследствии стало известно, что предварительно плановый капитальный ремонт тоннелей между станциями будут выполняться без остановки движения поездов, однако финальные проектные решения будут определены после государственной экспертизы.

Также мы писали о том, что в Киеве продолжается строительство на Подольском мостовом переходе, и там уже идет обустройство конструкций тоннелей мелкой закладки.