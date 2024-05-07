Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

У Києві можуть закрити на ремонт станцію метро "Поштова площа". Ситуація вже починає набирати медійного розголосу.

Про це заявив народний депутат Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE.

Станцію метро "Поштова площа" зачинять

За словами нардепа, ситуація в тунелях поруч зі станцією може бути набагато серйозніша, ніж вважала Держаудитслужба.

"Там під ризиком і сама Поштова площа, і платформа, і тунелі. Проте плюсом цієї історії є те, що коли влада Києва перекладала відповідальність за це на інших, активісти це питання порушили, і інженери вийшли на оцінку пошкоджень", — сказав він.

Урядовець додав, що за отриманою інформацією, ділянка не досліджувалася з 2016 року.

"Вже відомо, що мале, але підтікання зареєстрували торік в серпні. І в метрополітені скажуть, що вони принаймні намагалися запобігти біді. Чи можуть її закрити — можуть, але те, що ця історія вже набула розголосу, може стати запобіжником того, щоб усунути аварію без закриття станції", — зауважив Безгін.

Ситуація з київським метро — останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві влада має намір закрити ще дві станції метрополітену, "Почайну" і "Тараса Шевченка", оскільки вони потребують ремонту.

Згодом стало відомо, що попередньо плановий капітальний ремонт тунелів між станціями виконуватимуть без зупинки руху поїздів, проте фінальні проєктні рішення визначать після державної експертизи.

Також ми писали про те, що в Києві триває будівництво на Подільському мостовому переході, і там вже триває облаштовування конструкцій тунелів мілкого закладання.