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Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

31 июля 2024 г. 8:58

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21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

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В ночь на 31 июля враг нанес наиболее массовую атаку ударными дронами на Украину за всю войну. Целью россиян был Киев, однако им не удалось достичь желаемого – пострадавших и разрушений в столице нет.

Об этом сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE в среду, 31 июля.

Вражеская атака на Киев в ночь на 31 июля

Шаманов заявил, что в результате сегодняшней ночной атаки на Киев разрушений и пострадавших нет.

"Ночной обстрел был одной из самых массовых атак ударными дронами Украины за всю войну. Главной целью агрессора был Киев", — отметил спикер КМВА.

Он добавил, что, по словам начальника КМВА Сергея Попко, враг направил примерно четыре десятка дронов на столицу.

"Благодаря отличной работе сил ПВО все дроны были сбиты еще на подлете. Заходили они на столицу по разным направлениям несколькими волнами. Также враг поднимал МиГ-31, но запуска кинжалов не состоялось", — отметил Шаманов.

Напомним, в пригороде Херсона раздавались взрывы — оккупанты обстреливали регион с временно оккупированного левого берега. В результате атаки известно об одной жертве и одной раненой.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки вооруженные силы Украины ликвидировали более 1060 российских захватчиков. Также удалось уничтожить девять танков и 52 единицы автомобильной техники врага.

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