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Наймасовіша атака за всю війну — у КМВА розповіли про наслідки

Наймасовіша атака за всю війну — у КМВА розповіли про наслідки

31 липня 2024 р. 08:58

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08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин з Росією — ефір Ранок.LIVE

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23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

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22:35 Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

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21:13 Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

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У ніч проти 31 липня ворог завдав найбільш масової атаки ударними дронами на Україну за всю війну. Ціллю росіян був Київ, проте їм не вдалося досягти бажаного — постраждалих і руйнувань у столиці немає.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE у середу, 31 липня.

Ворожа атака на Київ у ніч проти 31 липня

Шаманов заявив, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки на Київ руйнувань і постраждалих немає.

"Нічний обстріл був однією з  наймасовіших атак ударними дронами України за всю війну. Головною ціллю агресора був Київ", — зазначив речник КМВА.

Він додав, що, за словами начальника КМВА Сергія Попко, ворог спрямував приблизно чотири десятки дронів на столицю.

"Завдяки чудовій роботі сил ППО всі дрони були збиті ще на підльоті. Заходили вони на столицю з різних напрямків кількома хвилями. Також ворог підіймав МіГ-31, але запуску "кинджалів" не відбулося", — зауважив Шаманов.

Нагадаємо, у передмісті Херсона лунали вибухи — окупанти обстрілювали регіон із тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та одну поранену.

Раніше ми писали, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1060 російських загарбників. Також вдалося знищити дев'ять танків та 52 одиниці автомобільної техніки ворога.

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09:20 На Харківщині чоловік підірвався на міні — в ОВА розкрили деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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