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На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

31 марта 2024 г. 13:57

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13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

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12:01 Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

30 марта 2024
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15:29 Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

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14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

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11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

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09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

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09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

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В столичном районе Печерск в воскресенье, 31 марта, прошла акция поддержки военнопленных полка "Азов". Родные и близкие защитников в который раз напоминают, что бойцы уже второй год находятся в плену.

Место проведения акции посетила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Акция поддержки азовцев в Киеве 31 марта

Не смотря на ночную атаку врага, на столичном Печерске в центре города собрались сотни людей, чтобы поддержать военнопленных.

Как известно, уже два года россияне удерживают в незаконном плену защитников "Азовстали" в Мариуполе.

По официальным данным, пленных военнослужащих насчитывается около 1700, из которых 700 — бойцы "Азова".

Одна из участниц митинга рассказала о своем отце, который ушел добровольцем в ТрО Мариуполя и более двух лет назад попал в плен, выходя из "Азовстали".

Девушка отметила, что у нее нет никакой информации о нем, однако известно только одно — он находится в Курском СИЗО. О том, что с отцом относительно все хорошо ей рассказывали его собратья, которых уже вернули из плена.

Также в акции поддержки взяли участие и военные, в том числе из полка "Азов". Один из бойцов рассказал, что сейчас в Киеве на реабилитации после ранения — он получил минно-взрывную травму плеча.

После восстановления мужчина планирует вернуться на фронт к собратьям, а именно в Серебрянский лес Луганской области.

"Мы пытаемся приходить каждое воскресенье на акции, чтобы напомнить властям о необходимости осуществления всех возможных действий для возвращения защитников "Азовстали", которые уже третью весну находятся в плену", — сказал военный.

По его словам, с пленными практически нет никакой связи, поэтому это вопрос, нуждающийся в первоочередных действиях.

Напомним, участники акций "Гроші на ЗСУ" решили сделать паузу в митингах до июля. В то же время они анонсировали ряд других мероприятий к тому времени.

Также мы писали, что в Киеве прошла акция "Третя весна в пеклі" в поддержку пленных бойцов полка "Азов". На Львовскую площадь столицы пришли сотни собратьев и родственников пленников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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