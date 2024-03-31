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На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

31 березня 2024 р. 13:57

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14:15 Нардеп розповів, яким чином можна мотивувати військовозобов'язаних йти до армії

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11:15 Нардеп розповів, наскільки сильно окупанти відчули удари по НПЗ

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09:50 Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

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09:11 Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

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У столичному районі Печерськ в неділю, 31 березня, відбулася акція підтримки військовополонених полку "Азов". Рідні та близькі захисників вкотре нагадують, що бійці вже другий рік перебувають в російському полоні.

На місце проведення акції завітала журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Акція підтримки азовців у Києві 31 березня

Не зважаючи на нічну атаку ворога, на столичному Печерську у центрі міста зібралися сотні людей, аби підтримати військовополонених.

Як відомо, вже два роки росіяни утримують в незаконному полоні захисників "Азовсталі" у Маріуполі.

За офіційними даними, полонених військовослужбовців налічується близько 1700, з яких 700 — бійці "Азову".

Одна з учасниць мітингу розповіла про свого батька, який пішов добровольцем в ТрО Маріуполя й понад два роки тому потрапив у полон, виходячи з "Азовсталі".

Дівчина зазначила, що не має ніякої інформації про нього, однак відомо лише одне — він перебуває в Курському СІЗО. Про те, що з батьком відносно все добре їй розповідали його побратими, яких вже повернули з полону. 

Також в акції підтримки взяли участь і військові, зокрема, з полку "Азов".  Один з бійців розповів, що наразі у Києві на реабілітації після поранення — він отримав мінно-вибухову травму плеча.

Після відновлення чоловік планує повернутися на фронт до побратимів, а саме в Серебрянський ліс Луганської області.

"Ми намагаємось приходити щонеділі на акції, аби нагадати владі про необхідність здійснення всіх можливих дій для повернення захисників "Азовсталі", які вже третю весну перебувають в полоні", — сказав військовий.

За його словами, з полоненими практично немає жодного зв'язку, тому це питання, яке потребує першочергових дій.

Нагадаємо, учасники акцій "Гроші на ЗСУ" вирішили зробити паузу в мітингах до липня. Водночас вони анонсували низку інших заходів до того часу. 

Також ми писали, що у Києві відбулася акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку "Азов". На Львівську площу столиці прийшли сотні побратимів та родичів бранців.

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14:10 Російський Чорноморський флот майже повністю вийшов з Криму, — ВМС

14:04 Курс валют у квітні — що буде з доларом в Україні наступного місяця

13:55 Штрафи за порушенння правил нересту в Україні — скільки треба платити з 1 квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 СБУ викрила в Євросоюзі потужну мережу впливу Медведчука, — джерела

13:41 В Україні скоротилася середня тривалість життя — які показники зараз

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15:29 Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

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