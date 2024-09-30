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В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

30 сентября 2024 г. 23:14

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23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

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Председатель Постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности Андрей Витренко сообщил, что для ремонта станций Киевского метрополитена были использованы средства из Резервного фонда. Он был создан для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций столицы.

Об этом Витренко рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 30 сентября.

Сколько стоил ремонт метро

"Для ремонта станций синей ветви было два источника. Прежде всего, это средства самого Киевского метрополитена. Это примерно 44 миллиона гривен. Все остальное было взято из Резервного фонда города Киева", — пояснил Витренко.

Он уточнил, что речь идет о Резервном фонде, созданном для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, в частности ремонта разрушенных домов, поврежденных российскими ракетами.

"Сейчас фонд тратится на преодоление последствий российской агрессии и на водоканал", — отметил эксперт.

Витренко также отметил, что содержание Киевского метрополитена стоит 11-12 миллиардов гривен в год.

Ранее мы сообщали, что в Киеве возобновили движение поезда метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". "Синяя ветвь" полноценно возобновила свою работу, поэтому теперь киевляне могут свободно пользоваться метрополитеном.

Проверка финансовой деятельности коммунального предприятия "Киевский метрополитен" выявила ряд нарушений со стороны подрядчика — компании "Киевметрострой". В результате этих нарушений строительство важной транспортной артерии столицы было задержано, а расходы значительно выросли.

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