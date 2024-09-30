Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро arrow
На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

30 вересня 2024 р. 23:14

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:51Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Голова Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко повідомив, що для ремонту станцій Київського метрополітену було використано кошти з Резервного фонду. Він був створений для подолання наслідків надзвичайних ситуацій у столиці.

Про це Вітренко розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Скільки коштував ремонт метро

"Для ремонту станцій синьої гілки було два джерела. Передусім це кошти самого Київського метрополітену. Це приблизно 44 мільйони гривень. Все інше було взято з Резервного фонду міста Києва", — пояснив Вітренко.

Він уточнив, що йдеться про Резервний фонд, який був створений для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема ремонту зруйнованих будинків, пошкоджених російськими ракетами.

"Зараз фонд витрачається на подолання наслідків російської агресії та на Водоканал", — зазначив експерт.

Вітренко також зазначив, що утримання Київського метрополітену вартує 11-12 мільярдів гривень на рік. 

Раніше ми повідомляли, що у Києві відновили рух поїзда метро між станціями "Либідська" та "Деміївська". "Синя гілка" повноцінно відновила свою роботу, тож тепер кияни можуть вільно користуватися метрополітеном.

Перевірка фінансової діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен" виявила низку порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд". Внаслідок цих порушень будівництво важливої транспортної артерії столиці було затримано, а витрати значно зросли.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

22:49 У Києві небезпечно пити воду з крана — проведено дослідження

22:43 Ізраїль попередив США про початок наступного етапу війни проти Хезболли

22:41 У Херсоні пролунали потужні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:33 Побив чоловіка під час вручення повістки — як суд покарав працівника ТЦК

22:30 Мешканець Одещини пішов служити за підробленим паспортом — як його покарали

22:13 Французьку проросійську політикиню Марін Ле Пен судитимуть — яка причина

21:56 Суркіс розкритикував Шовковського після Лаціо та змусив змінити тактику

21:45 Гарантії військовим — покарання для роботодавців за незбереження робочого місця

22:49 У Києві небезпечно пити воду з крана — проведено дослідження

22:43 Ізраїль попередив США про початок наступного етапу війни проти Хезболли

22:41 У Херсоні пролунали потужні вибухи

22:33 Побив чоловіка під час вручення повістки — як суд покарав працівника ТЦК

22:30 Мешканець Одещини пішов служити за підробленим паспортом — як його покарали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:13 Французьку проросійську політикиню Марін Ле Пен судитимуть — яка причина

21:56 Суркіс розкритикував Шовковського після Лаціо та змусив змінити тактику

21:45 Гарантії військовим — покарання для роботодавців за незбереження робочого місця

21:39 Різкі перепади температури — синоптики дали прогноз погоди на Київщині завтра

Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі