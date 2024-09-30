На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Голова Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко повідомив, що для ремонту станцій Київського метрополітену було використано кошти з Резервного фонду. Він був створений для подолання наслідків надзвичайних ситуацій у столиці.

Про це Вітренко розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Скільки коштував ремонт метро

"Для ремонту станцій синьої гілки було два джерела. Передусім це кошти самого Київського метрополітену. Це приблизно 44 мільйони гривень. Все інше було взято з Резервного фонду міста Києва", — пояснив Вітренко.

Він уточнив, що йдеться про Резервний фонд, який був створений для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема ремонту зруйнованих будинків, пошкоджених російськими ракетами.

"Зараз фонд витрачається на подолання наслідків російської агресії та на Водоканал", — зазначив експерт.

Вітренко також зазначив, що утримання Київського метрополітену вартує 11-12 мільярдів гривень на рік.

Раніше ми повідомляли, що у Києві відновили рух поїзда метро між станціями "Либідська" та "Деміївська". "Синя гілка" повноцінно відновила свою роботу, тож тепер кияни можуть вільно користуватися метрополітеном.

Перевірка фінансової діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен" виявила низку порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд". Внаслідок цих порушень будівництво важливої транспортної артерії столиці було затримано, а витрати значно зросли.