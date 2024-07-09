Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Поврежденный дом в Шевченковском районе в Киеве на Сырце не будут восстанавливать из-за его старинной кирпичной конструкции. Местные власти вряд ли смогут обеспечить новое жилье для жильцов этого дома. Таких пострадавших уже десятки тысяч.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE во вторник, 9 июля.

Будут ли восстанавливать поврежденный дом на Сырце

Попенко отметил, что поврежденный дом на Сырце кирпичный и строился очень давно, еще даже до хрущевок. Потому, скорее всего, его не будут восстанавливать.

"Этот дом в Шевченковском районе кирпичный и построен достаточно давно, что усложняет возможность его ремонта. Разделенные части не смогут существовать параллельно. Дом кирпичный и, скажем так, слепить эту среднюю часть будет очень сложно", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Он добавил, что в разрушенной пятиэтажке могли проживать около 50-70 человек.

"Я думаю, что местные власти вряд ли выделят для них новое жилье, в частности, в современных ЖК. Таких пострадавших уже десятки тысяч", — отметил Попенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля. Среди убитых Россией украинцев четверо детей.

Спасатели продолжают находить тела погибших под завалами одного из домов. Из-под завалов дома на Сырце извлекли тела еще трех женщин.