Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла arrow
Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

09 липня 2024 р. 17:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

Text

08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

7 липня 2024
Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

Text

08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

7 липня 2024
Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

Пошкоджений будинок у Шевченківському районі у Києві на Сирці не будуть відновлювати через його старовинну цегляну конструкцію. Місцева влада навряд чи зможе забезпечити нове житло для мешканців цього будинку. Адже таких постраждалих вже десятки тисяч.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у вівторок, 9 липня.

Чи відновлюватимуть пошкоджений будинок на Сирці

Попенко зазначив, що пошкоджений будинок на Сирці є цегляним і будувався дуже давно, ще навіть до хрущівок. Тому, скоріше за все, його не будуть відновлювати. 

"Цей будинок у Шевченківському районі цегляний і побудований досить давно, що ускладнює можливість його ремонту. Розділені частини не зможуть існувати паралельно. Будинок цегляний і, скажімо так, зліпити цю середню частину буде вкрай складно", — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Він додав, що у зруйнованій п'ятиповерхівці могли проживати близько 50-70 людей.

"Я думаю, що місцева влада навряд чи виділить для них нове житло, зокрема, в сучасних ЖК. Таких постраждалих вже десятки тисяч", — зауважив Попенко. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня. Серед вбитих Росією українців — четверо дітей.

Рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих під завалами одного з будинків. З-під завалів будинку на Сирці дістали тіла ще трьох жінок.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:11 Електронний ВОД — чи достатньо його для вступу у виші

18:09 Майже 10 мільйонів на прибирання — черговий тендер на благоустрій Одеси

Термінова новина

18:09 У Полтаві пролунали вибухи

Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

17:53 Волонтер розповів, як проходить розбір завалів у Шевченківському районі Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:48 Міноборони допустило до використання у Силах оборони понад 60 зразків боєприпасів

17:31 Курс долара в Україні встановив історичний максимум

17:31 Росіяни будують новий десантний корабель у Керчі — яка загроза

17:28 У Центральному апараті Держмитслужби проводять обшуки, — журналіст

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

18:11 Електронний ВОД — чи достатньо його для вступу у виші

18:09 Майже 10 мільйонів на прибирання — черговий тендер на благоустрій Одеси

Термінова новина

18:09 У Полтаві пролунали вибухи

17:53 Волонтер розповів, як проходить розбір завалів у Шевченківському районі Києва

17:48 Міноборони допустило до використання у Силах оборони понад 60 зразків боєприпасів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Курс долара в Україні встановив історичний максимум

17:31 Росіяни будують новий десантний корабель у Керчі — яка загроза

17:28 У Центральному апараті Держмитслужби проводять обшуки, — журналіст

17:26 У Німеччині на акції проти удару Росії по "Охматдиту" заборонили українську мову

17:10 Лубінець прокоментував випадки порушення прав людини в ТЦК

06:40 Ціни за 1 кг міді у липні — скільки коштує здати кольорові метали в Україні

05:43 Наші у Forbes — історія українців, що потрапили до азійського списку 30 до тридцяти

8 липня 2024

06:03 Пальне буде дорожчати — скільки будемо платити за бензин та як це вдарить по всіх цінах

7 липня 2024

06:38 Ціни зростають — на скільки здорожчали генератори в Україні та чи дешевше їх купувати за кордоном

Ексклюзив

05:10 Як знайти робочі пункти незламності у Львові — перевірені адреси пунктів, що не зламалися

6 липня 2024

19:13 Окупований Бахмут — скільки людей поїхало з майже знищеного міста

Ексклюзив

04:19 Кулінарна дипломатія — як українці популяризують національні страви в Японії

5 липня 2024
Ексклюзив

19:46 У Генпрокуратурі розповіли про масові злочини РФ в Україні

17:11 Одеських поліцейських в окоп або все ж таки бронювати — тонкощі мобілізації

10:38 248-й День Незалежності США — як це було

Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

Text

08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

7 липня 2024
Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась