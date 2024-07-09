Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Пошкоджений будинок у Шевченківському районі у Києві на Сирці не будуть відновлювати через його старовинну цегляну конструкцію. Місцева влада навряд чи зможе забезпечити нове житло для мешканців цього будинку. Адже таких постраждалих вже десятки тисяч.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у вівторок, 9 липня.

Чи відновлюватимуть пошкоджений будинок на Сирці

Попенко зазначив, що пошкоджений будинок на Сирці є цегляним і будувався дуже давно, ще навіть до хрущівок. Тому, скоріше за все, його не будуть відновлювати.

"Цей будинок у Шевченківському районі цегляний і побудований досить давно, що ускладнює можливість його ремонту. Розділені частини не зможуть існувати паралельно. Будинок цегляний і, скажімо так, зліпити цю середню частину буде вкрай складно", — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Він додав, що у зруйнованій п'ятиповерхівці могли проживати близько 50-70 людей.

"Я думаю, що місцева влада навряд чи виділить для них нове житло, зокрема, в сучасних ЖК. Таких постраждалих вже десятки тисяч", — зауважив Попенко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня. Серед вбитих Росією українців — четверо дітей.

Рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих під завалами одного з будинків. З-під завалів будинку на Сирці дістали тіла ще трьох жінок.