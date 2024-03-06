Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

Масштабный пожар на киевском эко-парке "Осокорки", ситуация на польской границе и пенсионеров в ТЦК. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.
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О чем будут говорить эксперты
- Пожар в Киеве
В Киеве вечером 5 марта разразился масштабный пожар на территории эко-парка "Осокорки". Киевляне публиковали кадры возгорания на очень большой площади — огонь был виден с балконов жилых домов.
Спасатели рассказали, что причина пожара — возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.
"Тушение пожара значительно осложнило отсутствие путей подъезда для пожарной техники. Территория была подтоплена", — говорят в ГСЧС.
- Пенсионеры в ТЦК
Среди предложений есть дополнение законопроекта к нормам, согласно которым освобожденные со службы граждане от 18 до 60 лет, в том числе в связи с выходом на пенсию, должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Однако это предлагают сделать только определенным категориям пенсионеров, в частности, бывшим работникам государственных структур.
- Ситуация на польской границе
Польские фермеры заявили, что будут продолжать блокаду на границе еще до 30 апреля. Аграрии объяснили, что цель общественного собрания — "ликвидация "Зеленого соглашения", ограничивающая поступление агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС, в том числе из Украины".
Кто стал гостями студии Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,
- Игорь Рейтерович — политолог,
- Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины,
- Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко,
- Юрий Камельчук — народный депутат от партии "Слуга народа",
- Наталья Бутырская — эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики,
- Александр Бородин — пресс-офицер 3-й ОШБр,
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций.
Напомним, в результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.
Доктор экономических наук Виктор Борщевский рассказал Новини.LIVE о российских провокациях по блокаде поляками украинской границы. Также он объяснил, к чему приведет отказ от польских товаров.
Кроме того, один из польских протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых от украинских водителей за пропуск фур.