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Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024 г. 8:00

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08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024
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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

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19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

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19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

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18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

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18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

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17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

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17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

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16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

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16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

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08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024
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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Text

19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Text

17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

Text

16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

Text

16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

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Масштабный пожар на киевском эко-парке "Осокорки", ситуация на польской границе и пенсионеров в ТЦК. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

  • Пожар в Киеве

В Киеве вечером 5 марта разразился масштабный пожар на территории эко-парка "Осокорки". Киевляне публиковали кадры возгорания на очень большой площади — огонь был виден с балконов жилых домов.

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Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели рассказали, что причина пожара — возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.

"Тушение пожара значительно осложнило отсутствие путей подъезда для пожарной техники. Территория была подтоплена", — говорят в ГСЧС.

  • Пенсионеры в ТЦК

Среди предложений есть дополнение законопроекта к нормам, согласно которым освобожденные со службы граждане от 18 до 60 лет, в том числе в связи с выходом на пенсию, должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Однако это предлагают сделать только определенным категориям пенсионеров, в частности, бывшим работникам государственных структур.

  • Ситуация на польской границе

Польские фермеры заявили, что будут продолжать блокаду на границе еще до 30 апреля. Аграрии объяснили, что цель общественного собрания — "ликвидация "Зеленого соглашения", ограничивающая поступление агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС, в том числе из Украины".

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,
  • Игорь Рейтерович — политолог,
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины,
  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко,
  • Юрий Камельчук — народный депутат от партии "Слуга народа",
  • Наталья Бутырская — эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики,
  • Александр Бородин — пресс-офицер 3-й ОШБр,
  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций.

Напомним, в результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.

Доктор экономических наук Виктор Борщевский рассказал Новини.LIVE о российских провокациях по блокаде поляками украинской границы. Также он объяснил, к чему приведет отказ от польских товаров.

Кроме того, один из польских протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых от украинских водителей за пропуск фур.

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08:23 Россия продает украинских пленных на "черном рынке" — в ISW рассказали о схеме

08:21 Бывшая жена Кличко показала сына-баскетболиста и рассказала о его успехах

08:17 ВСУ ударили по местам сосредоточения врага и уничтожили технику — утренняя сводка Генштаба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:11 Прокопенко живет Азовом, — Федосюк о легендарном командире

07:55 Для оформления субсидий изменили правила — как подать заявление в "Дії"

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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

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19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

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19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

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18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

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18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

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17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

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