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Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

06 березня 2024 р. 08:00

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08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

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19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

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18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

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16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

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16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

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08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

5 березня 2024
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20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

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19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

Text

18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

Text

17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

Text

16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

Text

16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

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Масштабна пожежа на у київському екопарку "Осокорки", ситуація на польському кордоні та  пенсіонерів до ТЦК. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть експерти

  • Пожежа у Києві

У Києві ввечері 5 березня спалахнула масштабна пожежа на території екопарку "Осокорки". Кияни публікували кадри загоряння на дуже великій площі — вогонь було видно з балконів житлових будинків. 

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Пожежа в екосистемі у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли, що причина пожежі — загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. 

"Гасіння пожежі значно ускладнило відсутність шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія була підтоплена", — кажуть у ДСНС. 

  • Пенсіонери в ТЦК

Серед пропозицій є доповнення законопроєкту до норм, згідно з якими звільнені зі служби громадяни віком від 18 до 60 років, у тому числі у зв'язку з виходом на пенсію, мають стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Однак це пропонують зробити лише певним категоріям пенсіонерів, зокрема, колишім працівникам державних структур.

  • Ситуація на польському кордоні

Польські фермери заявили, що продовжуватимуть блокаду на кордоні ще до 30 квітня. Аграрії пояснили, що мета громадських зборів — "ліквідація "Зеленої угоди", що обмежує надходження агропродовольчої продукції з-поза меж ЄС, зокрема з України".

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ,
  • Ігор Рейтерович —політолог,
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України,
  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка,
  • Юрій Камельчук — народний депутат від партії "Слуга народу",
  • Наталія Бутирська — експерт з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики,  
  • Олександр Бородін — пресофіцер 3-ї ОШБр,
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад",
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій. 

Нагадаємо, внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях було розсипано близько 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко. 

Доктор економічних наук Віктором Борщевським розповів Новини.LIVE про російські провокації щодо блокади поляками українського кордону. Також він пояснив, до чого призведе відмова від польських товарів.

Крім того, один з польських протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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