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Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

11 июля 2024 г. 12:27

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Врач Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Александр Лисица рассказал, что медучреждение возобновляет работу после обстрела. Медики уже осуществляют трансплантацию костного мозга.

Об этом Лисица сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 11 июля.

"Охматдет" возобновляет работу

Врач отметил, что в медучреждении с 9 июля продолжается амбулаторный прием пациентов, готовящихся к трансплантации костного мозга. Он добавил, что вчера, 10 июля, сотрудники медучреждения уже выполнили первую после атаки такую операцию, сегодня — запланированы еще две.

"Уже прилетели из-за границы клетки, логистику мы не изменили. Клетки прилетают в "Охматдет". Все службы объединились и на площадях, на которых можно работать, сделали такой хаб, позволяющий продолжить процесс оценки трансплантата, консервирования, забора материала и тому подобное", — объяснил Лиса.

Он также отметил, что в "Охматдете" вчера запустили электроснабжение. Также планируется обход больницы с гендиректором для выяснения возможности вернуть в некоторые отделения пациентов для лечения.

Напомним, что в результате террористической атаки на "Охматдет" погиб маленький мальчик, находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной.

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