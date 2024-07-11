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Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

11 липня 2024 р. 12:27

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Лікар Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Олександр Лисиця розповів, що медзаклад відновлює роботу після обстрілу. Медики вже здійснюють трансплантації кісткового мозку.

Про це Лисиця повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 11 липня.

"Охматдит" відновлює роботу

Лікар зазначив, що в медзакладі з 9 липня триває амбулаторний прийом пацієнтів, які готуються до трансплантації кісткового мозку. Він додав, що учора, 10 липня, співробітники медзакладувже виконали першу після атаки таку операцію, сьогодні — заплановані ще дві.

"Вже прилетіли з-за кордону клітини, логістику ми не змінили. Клітини прилітають в "Охматдит". Усі служби об'єдналися і на площах, на яких можна працювати, зробили такий хаб, який дозволяє продовжити процес оцінки трансплантату, консервувавання, забору матеріалу тощо", — пояснив Лисиця.

Він також зазначив, що в "Охматдиті" вчора запустили електропостачання. Також планується обхід лікарні з гендиректором для з'ясування спроможності повернути в деякі відділення пацієнтів для лікування.

Нагадаємо, що внаслідок терористичної атаки на "Охматдит" загинув маленький хлопчик, який перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Дитину було транспортовано до однієї з лікарень Києва, але врятувати її не вдалося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака на лікарню "Охматдит" була цілеспрямованою. 

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