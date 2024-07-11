Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Лікар Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Олександр Лисиця розповів, що медзаклад відновлює роботу після обстрілу. Медики вже здійснюють трансплантації кісткового мозку.

Про це Лисиця повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 11 липня.

"Охматдит" відновлює роботу

Лікар зазначив, що в медзакладі з 9 липня триває амбулаторний прийом пацієнтів, які готуються до трансплантації кісткового мозку. Він додав, що учора, 10 липня, співробітники медзакладувже виконали першу після атаки таку операцію, сьогодні — заплановані ще дві.

"Вже прилетіли з-за кордону клітини, логістику ми не змінили. Клітини прилітають в "Охматдит". Усі служби об'єдналися і на площах, на яких можна працювати, зробили такий хаб, який дозволяє продовжити процес оцінки трансплантату, консервувавання, забору матеріалу тощо", — пояснив Лисиця.

Він також зазначив, що в "Охматдиті" вчора запустили електропостачання. Також планується обхід лікарні з гендиректором для з'ясування спроможності повернути в деякі відділення пацієнтів для лікування.

Нагадаємо, що внаслідок терористичної атаки на "Охматдит" загинув маленький хлопчик, який перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Дитину було транспортовано до однієї з лікарень Києва, але врятувати її не вдалося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака на лікарню "Охматдит" була цілеспрямованою.