Кражи на мостах и откаты в КГГА — эфир Київського часу

Гостями Київського часу стали депутаты Киевского городского совета Вадим Васильчук и Леонид Емец, спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев, директор института города Александр Сергиенко, нардеп Алексей Кучеренко и архитектор Николай Вихарев. В частности, они обсудят коррупцию в столичной власти.

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Київський час

Гости эфира обсудят дела заместителя главы КГГА Владимира Прокопива и бывшего депутата КГС Дениса Комарницкого. Кроме того, стали известны новые подробности коррупции в Департаменте земельных ресурсов КГГА.

Среди других тем:

операция "МАФы", демонтаж, условия работы;

программы поддержки от города;

заместителя Кличко отправили под круглосуточный домашний арест;

в Киеве отремонтируют два пешеходных моста: объявили тендеры на ремонт.

Напомним, в Киеве задержали подозреваемого в организации незаконного выезда военнообязанного за границу из-за фиктивной инвалидности. За 50 тысяч долларов он обещал полное снятие с воинского учета.

Ранее в Киеве задержали главного инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА во время получения взятки в 15 тысяч долларов.