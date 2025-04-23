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Крадіжки на мостах та відкати в КМДА — ефір Київського часу

Крадіжки на мостах та відкати в КМДА — ефір Київського часу

23 квітня 2025 р. 19:00

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Крадіжки на мостах та відкати в КМДА — ефір Київського часу

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Гостями Київського часу стали депутати Київської міської ради Вадим Васильчук та Леонід Ємець, речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, директор інституту міста Олександр Сергієнко, нардеп Олексій Кучеренко та архітектор Микола Віхарєв. Зокрема, вони обговорять корупцію у столичній владі.

Подивитися ефір Київського часу можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Київський час

Гості ефіру обговорять справи заступника голови КМДА Володимира Прокопіва та колишнього депутата КМР Дениса Комарницького. Крім того, стали відомі нові подробиці корупції в Департаменті земельних ресурсів КМДА.

Серед інших тем:

  • операція "МАФи", демонтаж, умови роботи;
  • програми підтримки від міста;
  • заступника Кличка відправили під цілодобовий домашній арешт;
  • у Києві відремонтують два пішохідні мости: оголосили тендери на ремонт.

Нагадаємо, у Києві затримали підозрюваного в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон через фіктивну інвалідність. За 50 тисяч доларів він обіцяв повне зняття з військового обліку.

Раніше у Києві затримали головного інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА під час отримання хабаря в 15 тисяч доларів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона