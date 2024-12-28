Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Депутат Киевского городского совета Тарас Козак пояснил, что стоимость проезда в метро Киева сейчас составляет минимум 25 гривен. Это обусловлено высокой ценой электроэнергии.

Об этом Козак сказал в эфире Ранок.LIVE.

Стоимость проезда в метро

Депутат пояснил, что такая стоимость обусловлена высокой ценой электроэнергии, а также большим количеством персонала и потребностью в обновлении подвижного состава.

Сейчас за проезд пассажиры метро платят всего 8 грн, хотя и эти средства платят не все, ведь имеют льготы. Таким образом, Киев тратит 3/4 расходов города на метрополитен, ведь недостаток финансирования вынуждены покрывать из бюджета города.

Напомним, в Киеве 26 декабря на станции метро "Лыбидская" завершили восстановительные работы на эскалаторе. Вечером 25 декабря на одном из эскалаторов на спуске в механизм попала обувь пассажира, что привело к его остановке.

Также мы писали, что в Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте, в частности, в метро и трамвае. Цену хотят поднять с 8 до 30 гривен .