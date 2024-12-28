Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Депутат Київської міської ради Тарас Козак пояснив, що собівартість проїзду в метро Києва зараз складає мінімум 25 гривень. Це зумовлено високою ціною на електроенергію.

Про це Козак сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Вартість проїзду в метро

Депутат пояснив, що така вартість обумовлена високою ціною на електроенергію, а також великою кількістю персоналу та потребою в оновленні рухомого складу.

Натомість зараз за проїзд пасажири метро платять лише 8 грн, хоча і ці кошти сплачують не всі, адже мають пільги. Таким чином, Київ витрачає 3/4 видатків міста на метрополітен, адже нестачу фінансування вимушені покривати з бюджету міста.

Нагадаємо, у Києві 26 грудня на станції метро "Либідська" завершили відновлювальні роботи на ескалаторі. Ввечері 25 грудня на одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира, що призвело до його зупинки.

Також ми писали, що у Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень.