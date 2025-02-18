Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации arrow
Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

18 февраля 2025 г. 13:58

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Text

09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Text

00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
Text

20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Text

09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Text

00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
Text

20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Эксперт по вопросам ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что удар по Чернобыльской атомной электростанции мог вызвать радиационный выброс. По ее словам, он был бы очень серьезный.

Об этом Ольга Кошарная сказала в интервью Новини.LIVE.

Атака на ЧАЭС

Кошарная отметила, что после российской атаки на восстановление Чернобыльской ЧАЭС необходимо создавать рабочую группу с участием людей, которые проектировали. Устранение последствий продлится несколько месяцев.

"Если бы этот дрон-камикадзе попал в то место, где старый объект укрытия, то радиационные выбросы были бы очень серьезные. Почему? Потому что за время, прошедшее с аварии, эти топливно-содержащие материалы, которые хранятся под старым объектом укрытия, они превратились в пыль", — подчеркнула она.

По ее словам, там очень радиационная пыль, которая могла бы распространиться на Украину, Россию и Беларусь. Речь идет о четырех тоннах.

Кошарная отметила, что организация оперативного престура позволила международным СМИ увидеть последствия атаки.

Напомним, 18 февраля в Чернобыле продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего после атаки вражеского дрона на укрытие реактора атомной электростанции.

Также в ГСЧС сообщили, что постоянно осуществляется мониторинг и проверяется состояние воздуха. Сейчас ситуация контролируемая.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:57 Сильный мороз и снег — прогноз погоды на завтра от Диденко

14:55 Иностранец оправдывал агрессию РФ в Одессе — какое наказание

14:51 США и Россия завершили переговоры в Саудовской Аравии, — росСМИ

14:38 Работа для учителей с зарплатой 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:26 Розыск от ТЦК — когда он законен, как его отменить

14:23 В Одессе массово продают недвижимость — анализ объявлений

14:16 Налоговая скидка на обучение — как вернуть часть денег в 2025

14:12 Трамп сообщил о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Сирии

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

14:57 Сильный мороз и снег — прогноз погоды на завтра от Диденко

14:55 Иностранец оправдывал агрессию РФ в Одессе — какое наказание

14:51 США и Россия завершили переговоры в Саудовской Аравии, — росСМИ

14:38 Работа для учителей с зарплатой 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий

14:26 Розыск от ТЦК — когда он законен, как его отменить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:23 В Одессе массово продают недвижимость — анализ объявлений

14:16 Налоговая скидка на обучение — как вернуть часть денег в 2025

14:12 Трамп сообщил о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Сирии

13:38 Сделка по ископаемым сдержит развитие экономики Украины, — СМИ

13:36 Турецкие плавучие электростанции не прибудут в Одессу

06:52 Мнение изменено — как Олаф Шольц влиял на войну в Украине

06:40 Изменения на рынке металла — какие цены на алюминий в феврале

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

17 февраля 2025

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

06:40 Рынок золота в феврале — новые тарифы в ломбардах Украины

14 февраля 2025

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

07:15 Война за рынок ЕС — как Трамп хочет забрать у РФ "газовую иглу"

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Text

09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Text

00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
Text

20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир