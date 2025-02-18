Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Эксперт по вопросам ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что удар по Чернобыльской атомной электростанции мог вызвать радиационный выброс. По ее словам, он был бы очень серьезный.

Об этом Ольга Кошарная сказала в интервью Новини.LIVE.

Атака на ЧАЭС

Кошарная отметила, что после российской атаки на восстановление Чернобыльской ЧАЭС необходимо создавать рабочую группу с участием людей, которые проектировали. Устранение последствий продлится несколько месяцев.

"Если бы этот дрон-камикадзе попал в то место, где старый объект укрытия, то радиационные выбросы были бы очень серьезные. Почему? Потому что за время, прошедшее с аварии, эти топливно-содержащие материалы, которые хранятся под старым объектом укрытия, они превратились в пыль", — подчеркнула она.

По ее словам, там очень радиационная пыль, которая могла бы распространиться на Украину, Россию и Беларусь. Речь идет о четырех тоннах.

Кошарная отметила, что организация оперативного престура позволила международным СМИ увидеть последствия атаки.

Напомним, 18 февраля в Чернобыле продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего после атаки вражеского дрона на укрытие реактора атомной электростанции.

Также в ГСЧС сообщили, что постоянно осуществляется мониторинг и проверяется состояние воздуха. Сейчас ситуация контролируемая.