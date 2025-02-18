Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Експертка з питань ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що удар по Чорнобильській атомній електростанції міг спричинити радіаційний викид. За її словами, він був б дуже серйозний.

Про це Ольга Кошарна сказала в інтервʼю Новини.LIVE.

Атака на ЧАЕС

Кошарна зазначила, що після російської атаки на відновлення Чорнобильської ЧАЕС необхідно створювати робочу групу за участю людей, які проєктували. Усунення наслідків триватиме декілька місяців.

"Якщо б оцей дрон-камікадзе влучив в те місце, де старе об’єкт укриття, то радіаційні викиди були б дуже серйозні. Чому? Тому що за час, що минув з аварії, ці паливно-місні матеріали, які зберігаються під старим об’єктом укриття, вони перетворилися в пил", — наголосила вона.

За її словами, там дуже радіаційний пил, який міг би поширитися на Україну, Росію та Білорусь. Йдеться про чотири тонни.

Кошарна зазначила, що організація оперативного престуру дозволила міжнародним ЗМІ побачити наслідки атаки.

Нагадаємо, 18 лютого у Чорнобилі тривають роботи з ліквідації пожежі, що виникла після атаки ворожого дрона на укриття реактора атомної електростанції.

Також у ДСНС повідомили, що постійно здійснюється моніторинг та перевіряється стан повітря. Наразі ситуація контрольована.