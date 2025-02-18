Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації arrow
Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

18 лютого 2025 р. 13:58

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

17 лютого 2025
Text

20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

Text

18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

17 лютого 2025
Text

20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

Text

18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Експертка з питань ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що удар по Чорнобильській атомній електростанції міг спричинити радіаційний викид. За її словами, він був б дуже серйозний.

Про це Ольга Кошарна сказала в інтервʼю Новини.LIVE.

Атака на ЧАЕС

Кошарна зазначила, що після російської атаки на відновлення Чорнобильської ЧАЕС необхідно створювати робочу групу за участю людей, які проєктували. Усунення наслідків триватиме декілька місяців.

"Якщо б оцей дрон-камікадзе влучив в те місце, де старе об’єкт укриття, то радіаційні викиди були б дуже серйозні. Чому? Тому що за час, що минув з аварії, ці паливно-місні матеріали, які зберігаються під старим об’єктом укриття, вони перетворилися в пил", — наголосила вона.

За її словами, там дуже радіаційний пил, який міг би поширитися на Україну, Росію та Білорусь. Йдеться про чотири тонни.

Кошарна зазначила, що організація оперативного престуру дозволила міжнародним ЗМІ побачити наслідки атаки.

Нагадаємо, 18 лютого у Чорнобилі тривають роботи з ліквідації пожежі, що виникла після атаки ворожого дрона на укриття реактора атомної електростанції. 

Також у ДСНС повідомили, що постійно здійснюється моніторинг та перевіряється стан повітря. Наразі ситуація контрольована.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:16 Податкова знижка на навчання — як повернути частину грошей у 2025

14:12 Трамп повідомив про ліквідацію лідера "Аль-Каїди" у Сирії

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

13:38 Угода щодо копалин стримає розвиток економіки України, — ЗМІ

13:36 Турецькі плавучі електростанції не прибудуть до Одеси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:31 У Хмельницькому затримали агента ФСБ, який коригував обстріли

13:28 Виплати від Help-Ukraine — хто і де отримає 3 тис. євро

13:19 Скільки днів відпустки належить українцям — норма у 2025 році

13:18 Не використовуйте темний режим на своєму телефоні — причини

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

14:16 Податкова знижка на навчання — як повернути частину грошей у 2025

14:12 Трамп повідомив про ліквідацію лідера "Аль-Каїди" у Сирії

13:38 Угода щодо копалин стримає розвиток економіки України, — ЗМІ

13:36 Турецькі плавучі електростанції не прибудуть до Одеси

13:31 У Хмельницькому затримали агента ФСБ, який коригував обстріли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:28 Виплати від Help-Ukraine — хто і де отримає 3 тис. євро

13:19 Скільки днів відпустки належить українцям — норма у 2025 році

13:18 Не використовуйте темний режим на своєму телефоні — причини

13:10 Як підтвердити право агропідприємства на бронювання

13:07 Reuters припинило ефір з Майдану Незалежності в Києві, — КМВА

06:52 Думка змінена — як Олаф Шольц впливав на війну в Україні

06:40 Зміни на ринку металу в Україні — які ціни на алюміній у лютому

04:55 Прогнози невтішні — що буде з курсом долара та до чого готуватись

17 лютого 2025

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

06:27 Продати чи зареєструвати — що робити з українськими авто в ЄС

16 лютого 2025

06:40 Гроші за брухт — які тарифи на чормет в Україні у лютому

15 лютого 2025

06:52 Експеримент на молоді — підводне каміння контракту для 18-річних

06:40 Ринок золота у лютому — нові тарифи у ломбардах України

14 лютого 2025

18:15 Гроші на війну — які країни купляють російський газ та чому

07:15 Війна за ринок ЄС — як Трамп хоче забрати у Росії "газову голку"

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

17 лютого 2025
Text

20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

Text

18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція