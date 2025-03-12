Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

Гостями эфира "Київский час" стали нардепы Валентин Наливайченко и Алексей Гончаренко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, депутат Киевского городского совета Тарас Козак, спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев, доктор юридических наук Виктор Лещинский, а также министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко. В частности, они обсудят коррупционные скандалы в столице.

Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Киевского времени"

Гости эфира обсудят, сколько стоит жить в Киеве. Также они прокомментируют повышение тарифов и скандалы.

Напомним, в Киеве задержали руководителей "Киевзеленстроя", которые планировали получить минимум 25 млн грн взяток. Им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мэр Киева Виталий Кличко инициировал регистрацию проекта решения "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Киевского городского совета". Он предлагает, чтобы реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета осуществлялась только за подписью городского головы.