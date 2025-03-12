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Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

12 марта 2025 г. 19:00

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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Гостями эфира "Київский час" стали нардепы Валентин Наливайченко и Алексей Гончаренко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, депутат Киевского городского совета Тарас Козак, спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев, доктор юридических наук Виктор Лещинский, а также министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко. В частности, они обсудят коррупционные скандалы в столице.

Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Киевского времени"

Гости эфира обсудят, сколько стоит жить в Киеве. Также они прокомментируют повышение тарифов и скандалы.

Напомним, в Киеве задержали руководителей "Киевзеленстроя", которые планировали получить минимум 25 млн грн взяток. Им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мэр Киева Виталий Кличко инициировал регистрацию проекта решения "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Киевского городского совета". Он предлагает, чтобы реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета осуществлялась только за подписью городского головы.

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19:09 Путин будет затягивать прекращение огня — СМИ назвало причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:54 Домогательства в ЛНУ — студентка отчислилась в знак протеста

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