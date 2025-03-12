Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Гостями ефіру "Київський час" стали нардепи Валентин Наливайченко та Олексій Гончаренко, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, депутат Київської міської ради Тарас Козак, речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, доктор юридичних наук Віктор Лещинський, а також міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко. Зокрема, вони обговорять корупційні скандали в столиці.

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Ефір "Київського часу"

Гості ефіру обговорять, скільки коштує жити в Києві. Також вони прокоментують підвищення тарифів та скандали.

Нагадаємо, у Києві затримали керівників "Київзеленбуду", які планували отримати мінімум 25 млн грн хабарів. Їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також мер Києва Віталій Кличко ініціював реєстрацію проєкту рішення "Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради". Він пропонує, щоб реалізація повноважень виконавчого органу Київради здійснювалася тільки за підписом міського голови.