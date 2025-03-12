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Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

12 березня 2025 р. 19:00

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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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Text

13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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Гостями ефіру "Київський час" стали нардепи Валентин Наливайченко та Олексій Гончаренко, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, депутат Київської міської ради Тарас Козак, речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, доктор юридичних наук Віктор Лещинський, а також міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко. Зокрема, вони обговорять корупційні скандали в столиці.

Подивитися ефір "Київського часу" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київського часу"

Гості ефіру обговорять, скільки коштує жити в Києві. Також вони прокоментують підвищення тарифів та скандали.

Нагадаємо, у Києві затримали керівників "Київзеленбуду", які планували отримати мінімум 25 млн грн хабарів. Їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також мер Києва Віталій Кличко ініціював реєстрацію проєкту рішення "Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради". Він пропонує, щоб реалізація повноважень виконавчого органу Київради здійснювалася тільки за підписом міського голови.

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18:54 Домагання в ЛНУ — студентка відрахувалася на знак протесту

18:52 Середня зарплата в Одесі знову зросла — на скільки

18:52 ЗСУ відступають біля Суджі, але не виходять з Курщини, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:35 Прем'єр Ірландії подякував Трампу за плани завершити війну

18:32 Трамп заявив, що чекає на рішення Росії щодо припинення вогню

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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