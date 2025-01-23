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Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

23 января 2025 г. 2:27

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02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

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00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
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19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

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18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

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14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

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13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

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12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

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08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
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Бюджет столицы Украины не пострадал от войны. В нем даже есть неиспользованные миллиарды гривен.

Об этом в эфире Киевского времени" заявила депутат Лилия Пашина.

Сколько именно денег осталось в бюджете Киева

По ее словам, 14 млрд гривен остались неиспользованными в 2024 году. Лилия Пашина отметила, что это свидетельствует о том, что городской бюджет не пострадал и находится в стабильном состоянии.

В то же время как сообщил военный Вадим Васильчук, бойцы ВСУ уплатили в бюджет столицы 8,4 млрд грн НДФЛ.

"То есть это не вернулись нам деньги, а это дополнительно 8,4 млрд грн забрало вновь государство, которое, как мы надеемся, должным образом ими распорядилось", — отметил Васильчук.

Напомним, недавно в Киеве суд запретил застройку острова Труханов. Также в столице планируют отремонтировать несколько путепроводов и уже открыли мост, который спроектировали параметрически.

 

 

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир