Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Бюджет столицы Украины не пострадал от войны. В нем даже есть неиспользованные миллиарды гривен.

Об этом в эфире Киевского времени" заявила депутат Лилия Пашина.

Сколько именно денег осталось в бюджете Киева

По ее словам, 14 млрд гривен остались неиспользованными в 2024 году. Лилия Пашина отметила, что это свидетельствует о том, что городской бюджет не пострадал и находится в стабильном состоянии.

В то же время как сообщил военный Вадим Васильчук, бойцы ВСУ уплатили в бюджет столицы 8,4 млрд грн НДФЛ.

"То есть это не вернулись нам деньги, а это дополнительно 8,4 млрд грн забрало вновь государство, которое, как мы надеемся, должным образом ими распорядилось", — отметил Васильчук.

Напомним, недавно в Киеве суд запретил застройку острова Труханов. Также в столице планируют отремонтировать несколько путепроводов и уже открыли мост, который спроектировали параметрически.