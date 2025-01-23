Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Бюджет столиці України не постраждав від війни. В ньому навіть є невикористані мільярди гривень.

Про це в етері "Київського часу" заявила депутатка Лілія Пашина.

Скільки саме грошей залишилось у бюджеті Києва

За її словами, 14 млрд гривень залишилися невикористаними у 2024 році. Лілія Пашина зазначила, що це свідчить про те, що міський бюджет не постраждав і перебуває в стабільному стані.

Водночас як повідомив військовий Вадим Васильчук, бійці ЗСУ сплатили в бюджет столиці 8,4 млрд грн ПДФО.

"Тобто це не повернулись нам гроші, а це додатково 8,4 млрд грн забрала знов держава, яка, як ми сподіваємось, належним чином ними розпорядилась", — зазначив Васильчук.

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд заборонив забудову острова Труханів. Також у столиці планують відремонтувати кілька шляхопроводів і вже відкрили міст, який спроєктували параметрично.