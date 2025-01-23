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Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

23 січня 2025 р. 02:27

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19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

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18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

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14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

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13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

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12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

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Бюджет столиці України не постраждав від війни. В ньому навіть є невикористані мільярди гривень.

Про це в етері "Київського часу" заявила депутатка Лілія Пашина. 

Скільки саме грошей залишилось у бюджеті Києва

За її словами, 14 млрд гривень залишилися невикористаними у 2024 році. Лілія Пашина зазначила, що це свідчить про те, що міський бюджет не постраждав і перебуває в стабільному стані.

Водночас як повідомив військовий Вадим Васильчук, бійці ЗСУ сплатили в бюджет столиці 8,4 млрд грн ПДФО.

"Тобто це не повернулись нам гроші, а це додатково 8,4 млрд грн забрала знов держава, яка, як ми сподіваємось, належним чином ними розпорядилась", — зазначив Васильчук.

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд заборонив забудову острова Труханів. Також у столиці планують відремонтувати кілька шляхопроводів і вже відкрили міст, який спроєктували параметрично. 

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00:30 Заміна приписного при бронювання — чи треба пройти ВЛК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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