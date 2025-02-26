Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

В эфире "Київський час" сегодня обсудим важные темы. Вопросы будут касаться, в частности, финансовых приоритетов столицы воюющей страны.

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О чем эфир

В эфире разбираем первоочередные задачи, которые поставил перед собой Киев на 2025 год. К чему готовится столица — к войне или миру? Что должно быть приоритетом для города на четвертом году полномасштабной войны? На что сейчас стоит обратить внимание — войну и оборону или мир и гражданскую жизнь? Об этом всем и не только говорим в эфире Киевского времени.

Напомним, по словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, Южный мост в Киеве могли открыть гораздо раньше — осенью прошлого года. Из-за этой ситуации он готовит заседание Совета обороны столицы.

В Киеве сообщили о подозрении чиновникам в растрате средств. Фигуранты дела переплатили за ремонт школьного укрытия более 320 тысяч гривен.